El director del Hospital de Apoyo II de Sullana (Piura), Julio César Elías Gómez, mostró su preocupación por el incremento desmesurado de casos del nuevo coronavirus en dicha provincia.

Según enfatizó el funcionario, todas las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) han sido ocupadas, por lo que no se podrá atender a más pacientes si la segunda ola de la pandemia no se controla lo más pronto posible.

La autoridad detalló que actualmente se encuentran 211 personas internadas en todos en los diferentes nosocomios de la ciudad. “Hay 135 pacientes en el hospital, además de 18 camas UCI y 32 camas UCIN ocupadas; 60 pacientes en Pronis; y otros 16 en el campo ferial. Esto significa que la gente no está cumpliendo, no se está cuidando. No habrá camas ni personal para atender a todos si no nos cuidamos”, sostuvo.

Tras esta situación, el galeno exhortó a la ciudadanía a cumplir con los protocolos de seguridad para evitar contagios, ya que, de lo contrario, los casos seguirán en aumento y no habrá forma de atenderlos ante el déficit en los centros de salud.