Dibujo en homenaje al policía que lucha contra la COVID-19 en Semana Santa

Señor Jesús, me postro a tus pies, para pedirte de corazón: Todas las mañanas salgo de mi casa para ir a mi Unidad, haz que vuelva sano y salvo; mientras protejo a otras familias, protege tú a la mía. No dejes que una bala traicionera me acierte, ni que sea instrumento de injusticias, haz que mi presencia irradie seguridad y bienestar, jamás miedo y desconfianza en mi prójimo. Ten piedad de todos los que han muerto y sana a todos los que están enfermos. Amén.