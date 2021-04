Amazonas: candidata al Congreso denunció acoso político

Durante una entrevista para el noticiero de ATV, la candidata al Congreso por Amazonas en las filas de Alianza Para el Progreso (APP) Karin Burga Muñoz denunció sufrir acoso político, ya que, según dijo, sus contrincantes afirman que ha sido la protagonista de un vídeo pornográfico.

La aspirante a parlamentaria se presentó en este programa televisivo junto con la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, para relatar cómo enemigos políticos han tratado de desprestigiarla al vincularla con la mujer que aparece en una película para adultos solo por tener una fisonomía similar.

“Quiero denunciar una campaña difamatoria y de guerra sucia que busca perjudicar mi candidatura y mi dignidad como mujer. Ese no es mi rostro, no es mi cuerpo, no soy esa persona”, refirió Burga Muñoz.

La candidata pidió a la Policía Nacional, Ministerio Público y Ministerio de la Mujer tomar acciones para identificar a los responsables de estos ataques a su honor como mujer. Además, instó al Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a que realice una inmediata intervención.

En tanto, Rosario Sasieta comentó que en la presente campaña electoral existe un acoso político a casi todas las candidatas que vienen postulando, cuya finalidad sería que abandonen sus intenciones. Señaló que hechos como estos no se pueden permitir, pues las mujeres tienen derecho de participar en política.