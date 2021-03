UNMSM posterga su examen de admisión debido a segunda ola de la COVID-19

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) postergó su actual examen de admisión 2021 hasta la quincena de mayo o junio , debido a la actual situación de incremento de casos positivos del coronavirus. Según el Consejo Universitario desarrollado este 31 de marzo, las autoridades dispusieron este aplazamiento para resguardar la salud de sus postulantes.

“De acuerdo a las circunstancias, tomar un examen presencial sería contraproducente. Tenemos que ver cómo se va desarrollando el oleaje actual para determinar una fecha exacta. La prueba va a ser presencial”, indicó el rector Orestes Cachay.

El rector de la casa de estudios también manifestó que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud señalaron que no les corresponde admitir este tipo de procesos y recomendaron reprogramar actividades que impliquen la reunión de varios personas por la actual pandemia.

El examen de admisión de San Marcos iba a desarrollarse a partir del sábado 17 de abril; sin embargo, tras esta decisión, quedó suspendida. Las autoridades de la institución no descartaron que solo exista un solo proceso para este año 2021 debido a la COVID-19.

Orestes Cachay continúa en el cargo como rector de San Marcos

Pese a que los estudiantes de San Marcos protestaron para la salida de su rector por el caso Vacunagate, Orestes Cachay se ha mantenido como la máxima autoridad de la ‘Decana de América’. En una pasada sesión de Asamblea Extraordinaria, el funcionario se negó a dejar de presidir la reunión y dio por culminado todo.

“Primero, no hemos recibido una denuncia tipificada que se demuestre que hay delitos o hechos que vulneren el debido proceso. En segundo, el pedido de convocatoria está hecho en una forma genérica, no específica a qué autoridades se refiere. Esto no se ha cumplido, invoco que se reformule su solicitud, de acuerdo a Ley. No podemos pasar a votación porque vulneran”, dijo el pasado 9 de marzo.