Un hogar para Hashi: perrito de 10 meses necesita una familia antes de que sea abandonado

Hashi corre en la calle lleno de felicidad y juega con quien le brinde cariño, sin saber que estaría en peligro de ser abandonado. Y es que su dueño ha decidido “buscarle otro hogar” porque asegura que ha empezado a ladrar a personas desconocidas y a otros animales.

El can vive en un local con puertas abiertas, donde a diario concurren varios clientes. Es muy alegre y juguetón, pese a que hace unos cuatro meses fue atropellado y luchó mucho para sobrevivir.

Hasta hace unos meses su dueño aseguraba que se quedaría con él “hasta el final de sus días”. Pero esa decisión habría cambiado, ya que hace unos días le pidió a una rescatista (que siempre acude a llevar alimento y ver cómo se encuentra el perrito) que le busque otro lugar o le tendrá que colocar un bozal para que ya no ladre y no espante a sus clientes.

Cabe recordar que hasta hace un par de meses, Hashi, que aún no llega a cumplir un año, vivía con su hermano Negrito en el local; sin embargo, en aquel tiempo su dueño dijo que ya no podía tener a los dos perritos y la rescatista de animales logró encontrarle una nueva familia a Negrito. A Hashi ya no le buscó hogar porque su dueño aseguró que sí se podía quedar con él. Es decir, el pequeño perdió la oportunidad de ser adoptado porque su dueño se negó a entregarlo, y ahora ya no lo quiere tener.

Es por eso que la rescatista le está buscando un hogar donde le brinden todo el amor y seguridad que merece. Es un perrito de raza mediana a grande, así que necesitará personas con gran espacio y que se comprometan a pasearlo a diario. Ya está vacunado y desparasitado.

Los que desean adoptar a Hashi, pueden comunicarse al 986007081. Se hará seguimiento.

Recuerden que adoptar es salvar vidas.