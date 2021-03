La Libertad: emplazan a gobernador a cumplir promesas de oxígeno y hospital

Tras la última reunión del gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, con los alcaldes de la provincia de Ascope, en donde se acordó acelerar la transferencia de la infraestructura y el saneamiento legal del hospital San Francisco (Cartavio), así como ampliar la oferta de oxígeno, l os burgomaestres emplazaron a la autoridad y le dieron 15 días para cumplir sus promesas.

Así lo dio a conocer el consejero regional de dicha provincia y expresidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, quien sostuvo que Llempén tendrá dos semanas para ejecutar dichas acciones ante la reunión que se tiene programada. De no cumplir se radicalizará la voz de protesta, ya que desde Ascope se declaró como persona no grata al gobernador y al vicegobernador regional, Ever Cadenillas.

“Si no hubiéramos reclamado, si no hubiéramos protestado declarando personas no gratas, seguramente no habría respuesta. Son 50 balones de oxígeno, 20 camas para pacientes COVID-19 en el hospital para habilitar con médicos, para las atenciones durante las 24 horas”, precisó Quiroz Díaz.

Asimismo, sostuvo que es momento de poner “en cuarentena” la política para que todos los funcionarios trabajen de la mano, así como para aportar en la colecta que se da en Ascope para adquirir la primera planta de oxígeno.

Asimismo, desde el Gobierno regional se indicó que será derivado un isotanque a la provincia con el fin de responder a la alta demanda que se reporta para este insumo medicinal. La decisión fue saludada por los burgomaestres.

Provincia más afectada

Ascope es el territorio que cuenta con la mayor letalidad en la región, al registrar un 9,2%, ya que, hasta el momento, registra un total de 5.790 infectados, de los cuales 533 fallecieron.

Asimismo, el distrito de Magdalena de Cao sigue siendo el lugar más mortal frente a los contagios que posee, pues cuenta con 80 casos positivos y 10 muertes; es decir, un 12.5% de letalidad.