La historia de tres mujeres que emprendieron un negocio en plena pandemia

Un estudio contable digital, dirigido a pequeños y medianos empresarios, era el sueño de María Tamayo tras haberse desempeñado como contadora durante 20 años. Y pudo lograrlo gracias a Peppermint Women, una iniciativa que acompaña y guía a las mujeres para que conviertan su idea de negocio en una realidad. Así como ella, hasta el momento, unas 50 mujeres, que se inscribieron en las convocatorias de este proyecto, han logrado cumplir sus metas.

“Peppermint Women fue un factor determinante para que yo pueda lograr la creación de mi empresa”, dice María, quien asegura que el laboratorio le brindó una preparación completa de los principios del Marketing, así como de otros conceptos, hasta que tuvo el impulso necesario para “lanzarme a esta nueva experiencia empresarial”.

Y así nació “Debe-haber”, un estudio contable cuyo objetivo principal es asesorar a los pequeños y medianos emprendedores para crecer de forma ordenada, con ayuda de un aplicativo digital. “Ofrecemos productos alineados a la modernidad”, detalla María.

Y es que Peppermint Women ayuda a las mujeres emprendedoras de tres maneras: primero, les indican la ruta por dónde seguir, ya que no existe una carrera de emprendimiento; segundo, con la mentoría, porque “muchas empresas nacen y luego mueren”; y, tercero, con el acceso a financiamiento. Es decir, son las mismas mujeres quienes hacen realidad su idea de negocio, pero siempre cuentan con un apoyo y guía.

Este también fue el caso de Claudia Siesquén, fundadora de CoolK Perú, una conservadora de alimentos de bajo costo, de diseño modular que funciona sin energía eléctrica. “Está hecha de arcilla, un material que preserva los alimentos frescos”, cuenta y asegura que su objetivo es ayuda, sobre todo, a ese 47.5% de familias que no pueden tener una refrigeradora y deben salir a diario a comprar en los mercados, exponiéndose, además, al covid-19.

Sin embargo, hace un tiempo, Claudia no creería que se orientaría a desarrollar un negocio que involucre la tecnología, pues ella se formó como socióloga; sin embargo, cuenta, “en el camino encontré design y ux research, y me encantó”. “Cuando empecé en el rubro de la tecnología, nunca imaginé que terminaría siendo parte de CoolK, pero estoy muy feliz”.

Ella cuenta que Peppermint le ayudó a encontrar su público objetivo y a iniciar el programa. Asimismo, le brindó seguridad el saber que otras mujeres también luchaban junto a ella para llevar a cabo sus sueños. “Ha sido (una experiencia) muy retadora pero también he tenido un montón de aprendizajes. En este corto camino aún, he tenido que hacer de todo y eso también me daba temor, ¿no? Porque ¿cómo hacer algo bien cuando es la primera vez que lo haces? Y no pues, no va a salir bien o no tan bien como una espera, pero ahí está el aprendizaje. Hasta ahora sigo aprendiendo a confiar en mi misma, a creérmela aunque a veces no sea tan fácil”, dice Claudia.

Y una tercera historia que La República quiere compartir es Meblo, una marca peruana de muebles de diseño funcional, liderada por Shirley Lau. “Esto nace de un gusto propio y también de una necesidad. Al tener formación como arquitecta, el 85% de los muebles de mi casa son diseñados a medida por mí, y en esta nueva normalidad surgieron nuevas necesidades, pero esta vez no solo era un gusto mío, sino de muchas personas de mi entorno, y así surgió la idea de crear muebles de diseño funcional”, explica.

Aunque por el lado del diseño la situación no era tan complicado, Shirley necesitaba aprender cómo sacar adelante a su negocio, y es ahí donde conoció a Peppermint Women. “Me han ayudado muchísima. No tenía mucho conocimiento en hacer empresa o sobre estrategias de Marketing. Sé que seguiré aprendiendo”, agrega la emprendedora.

La meta para este 2021 con las diversas convocatorias gratuita es llegar a asesorar a 1.000 mujeres. Las que estén interesadas solo deben enviar un video de tres minutos explicando su idea de negocio al siguiente enlace. El plazo para el envío va del 7 al 21 de abril.

Aquí encontrarás más información de los negocios

Debe Haber: https://www.debe-haber.com/

CoolK Perú: https://www.instagram.com/coolkperu/

Meblo: https://www.instagram.com/meblo.pe/