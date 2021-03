Santa Anita: PNP frustró robo de S/ 60.000 y capturó a tres delincuentes

Agentes de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, junto con la Dirincri de Santa Anita y las Águilas Negras, frustraron el robo a un comerciante de alimentos de Mala. De acuerdo a información de La República, la víctima acudió al Mercado de Productores para adquirir artículos para los establecimientos de su zona.

“A las 8.05 a. m. yo llegué junto con mi ayudante al sector para comprar todo lo que me pidieron desde Mala. Pero, justo, tres delincuentes se me acercan y me pidieron todo. Yo les di todo, no opuse resistencia. Justo, mi ayudante lo ve y entonces le grita. Uno de los asaltantes disparó dos veces”, indicó.

El hombre señaló que los disparos impactaron contra un señor que estaba cerca, quien fue trasladado a un nosocomio. Entre tanto, cuadras más adelante, la Policía Nacional del Perú capturó a los criminales y recuperó el dinero robado que asciende a 60.000 soles.

“Los delincuentes estaban a bordo de dos vehículos y portaban armas de fuego. Asimismo, utilizaban chalecos de obrero para camuflar que eran criminales”, mencionó el comandante del operativo. Además, manifestó que los tres sujetos son parte de una organización criminal y presentan antecedentes bajo la misma modalidad.

Los tres hampones fueron atrapados y trasladados a la dependencia policial de Santa Anita para ser procesados por su actual crimen.

Santa Anita: intervienen a 17 personas reunidas en bar clausurado

La Municipalidad de Santa Anita clausuró por segunda vez y multó con S/ 5.000 a un bar que operaba pese a no tener licencia de funcionamiento.

Los fiscalizadores sorprendieron a varias personas dentro del local ubicado en el jirón Malibú mientras consumían bebidas alcohólicas. En total, detuvieron a 17 personas, quienes fueron trasladadas en un vehículo hacia la comisaría.

