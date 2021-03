Ladrón reincidente se justifica: “No tengo bono, me han botado del trabajo”

Agentes de la Policía lograron la captura de un sujeto acusado de haber asaltado una botica en el distrito de Comas. El detenido se excusó indicando que cometió el delito por no tener una fuente de ingresos económicos.

El robo ocurrió el pasado 22 de marzo en el jirón Puno. Cámaras de seguridad captaron al ladrón ingresando al local y con sus propias manos rompió un mostrador de vidrio para meter su cuerpo y apropiarse del dinero .

El coronel Johnny Huamán, jefe de la División de Robos de la Dirincri, señaló que hay indicios para señalar a Carlos Enrique Montes León como el autor del asalto, como lo son las imágenes de videovigilancia y además porque presenta cortes en las manos, los cuales se habría causado al romper el mostrador de vidrio.

“Al momento de la intervención se le ha encontrado una réplica de arma de fuego, también tres cartuchos de municiones al interior de su bolsillo y drogas aparentemente para fines de microcomercialización o consumo”, indicó el coronel Huamán a Latina Noticias.

Montes León fue trasladado a la dependencia policial donde finalmente reconoció ser autor del hecho delictivo, pero lo minimizó al afirmar que solo robó “50 soles en sencillo”. Asimismo, se justificó afirmando que lo hizo por el mal estado de salud de su pareja gestante.

“No he chambeado pe’ viejo, a la firme. Porque no tengo bono, me han botado del trabajo . (...) He salido de prisión hace cuatro años, he estado trabajando de obrero y lastimosamente mi mujer sufre preeclampsia, está embarazada. No tengo los recursos necesarios, he recurrido a mi antigua vida”, dijo.

Montes León, quien registra antecedentes por delito contra el patrimonio y actualmente sería parte de una banda criminal, permanecerá detenido en la Fiscalía de Lima Norte mientras duren las investigaciones.