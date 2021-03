Denuncian que ofrecen camas UCI en Hospital Edgardo Rebagliati por S/ 2.000

Con información de Mary Aranda (URPI - GLR)

Nuevamente, un escándalo de venta irregular de camas en la unidad de cuidados intensivos involucraría a un galeno de un nosocomio de la capital. Giuliana Zavaleta Teran (40) denuncia que uno de los médicos del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud la contactó para ofrecerle la disponibilidad de cama UCI a cambio de un depósito de 2.000 soles.

Ricardo Zavaleta Teran (42), hermano de la denunciante, fue internado el 17 de marzo en el hospital Mongrut tras contraer COVID-19. Dicho nosocomio informó a la familia el estado crítico del paciente, quien debía ser trasladado con urgencia a un centro de salud que cuente con cama UCI disponible.

Ante ello, la familia del joven, a través de las redes sociales, publicó el requerimiento de este recurso sanitario dejando el número de contacto. Entonces, alguien quien no se identificó contactó a la hermana del paciente mencionándole información de la salud de su familiar.

“Él me brinda los detalles de la condición y hospitalización de mi hermano y que necesita una cama UCI y como estábamos con las llamadas con Mongrut, de que mi pariente necesita de la cama, pensé que era personal de dicho hospital”, mencionó Giuliana Zavaleta a La República.

Las llamadas continuaron. En una de ellas, el sujeto logró identificarse como el jefe del área de Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati para informarles que una cama UCI se estaría desocupando en el transcurso la noche en dicho nosocomio. Para acceder a ella, debían de pagar.

“Me dijo que había una probabilidad, que podría darme esta noche. Alguien iba morir y estaba por confirmar, que él tenía que gestionar todo con el Mongrut porque para trasladar al paciente necesitaba que le deposité en ese instante 1.000 soles por las firmas que permitan el traslado. Me indicó no hacer transferencia a una cuenta bancaria, sino depositar el monto al número de su DNI, que le me mandara el voucher, que terminaría la gestión y se comunicaría conmigo”, acotó la denunciante

Giuliana Zavaleta, hermana del paciente, depositó el dinero en una agente del BCP al número 07940164, que serían los dígitos del DNI del presunto galeno. Según consta la ficha de Reniec, corresponde a Francisco Medardo Manuel Chavez Gonzales. Después del depósito, la denunciante sintió desconfianza, ya que el sujeto la contactó refiriendo que necesitaba para el traslado una última firma de su jefe, cuando él se identificó como tal, y que debía realizar la transacción del monto restante.

“Confírmame, yo ya quedé con mi jefe. Él se sale a las 7 p. m. El Mongrut va a recibir el traslado a las diez u once de la noche porque, si a esta hora se la mando, van a pensar que el traslado es ahorita. Confírmame porque a las 7 estoy ingresando y de ahí tengo que darle a mi jefe, porque yo de mi dinero se le voy a dar. Después sacaré ese dinero”, dijo el falso médico.

En otro de los audios, el presunto doctor aseguraba que la familia no iba a correr con el gasto de ambulancia, ya que de un centro de EsSalud a otro de esta entidad el traslado es gratuito. Asimismo, seguía insistiendo que debían depositar la diferencia. Los familiares, envueltos en la desconfianza, no depositaron el resto del monto acordado este sábado antes de las 7.00 p. m. Es ahí que el interesado se contactó con Giuliana Zavaleta para mencionarle que el trato se rompía y que le devolvería los 1.000 soles depositados al día siguiente.

“Le voy a volver transferir el dinero; mañana salgo y lo transfiero al mismo nombre que han enviado, sí, porque me están haciendo quedar mal ustedes. Se supone que yo ya he debido dar a mi jefe. Yo les dije antes de las 7 p. m.”, mencionó el supuesto doctor.

EsSalu se pronunció al respecto y señaló que dicho médico no trabaja en el Hospital Edgardo Rebagliati desde que se inició la pandemia, tras solicitar aislamiento voluntario; asimismo, precisaron que ya fue separado de la institución hasta que se esclarezcan las investigaciones del caso.

Finalmente, la institución invocó a la ciudadanía a no dejarse engañar por inescrupulosos que juegan con la necesidad de millones de familias con parientes con COVID-19.