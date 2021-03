Elizabeth Huanca

El Arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier Del Río Alva, pidió a la población votar con disernimiento el próximo 11 de abril. En esa fecha se elige a Presidente de la República y a congresistas. “Tenemos que purificar nuestra clase política y eso depende de nosotros porque somos los que elegimos”, dijo tajante tras participar de la inauguración de una Central de Oxígeno en Alto Selva Alegre.

El prelado fue directo y cuestionó que en los últimos años, el país ha tenido “políticos corruptos”. “Nuestro país está muy dañado por los políticos, la violencia, la economía, la salud, los desafíos son grandes. El Congreso, salvo excepciones de algunos congresistas, ha hecho un papel deplorable (…) Es bueno elegir gobernantes que tengan principios y valores y que comprendan al pueblo. Hay que pedir a los políticos que no nos destruyan el Perú”.

Del Río Alba, además fue enérgico en cuestionar al Presidente de la República, Francisco Sagasti y a su entorno, por las medidas sanitarias restrictivas dictadas en Semana Santa y que impedirá que se celebre la Pascua de Resurrección.

“El presidente tiene derecho a ser agnóstico, pero lo que no se entiende es que se nos impida a raja tabla celebrar la Pascua, eso duele (…) un no creyente no sabe lo que es la Pascua”, arremetió. Señaló que la Iglesia no insistirá más, para obtener el permiso y realizar misas presenciales el Domingo de Resurrección.