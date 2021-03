Adultos mayores del hogar Canevaro recibieron segunda dosis de vacuna

Los adultos mayores que residen en la casa de reposo Canevaro fueron inoculados este 30 de marzo con la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 culminando así su proceso de inmunización.

“Estoy muy contento ahora que me han puesto la vacuna. La vacuna me cuidará más para no enfermarme de este virus que es muy peligroso. Mis amigos y yo estaremos más protegidos”, dijo muy emocionado Manuel Morante Velásquez, residente de la casa reposo.

Por otro lado, Carlos Chumpitaz de 88 años, confesó haber sentido miedo de la vacuna. “Al principio tenía temor, pero ya sé que la vacuna me va a proteger de esta enfermedad. Ahora, tenemos que seguir con los cuidados”, refirió muy contento.

El Ministerio de Salud señaló que el proceso de vacunación a más adultos mayores de 80 años seguirá dándose en los próximos días para cumplir con este grupo etario según lo establecido en las fases.

Perú recibirá más de 800.000 dosis de vacunas Pfizer en abril

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, anunció que desde el próximo miércoles 7 de abril llegarán al Perú 200.070 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 de forma semanal, por lo que al finalizar el mes se tendrá un total de 800.280.

Asimismo, precisó que este miércoles 31 de marzo arribará al país un lote de 49.140 fármacos, que completará las 250.380 vacunas previstas para el primer trimestre de 2021.

“Lo que esperamos en este Gobierno es culminar la gestión con 9 millones de vacunados y dejar 90 millones de dosis adquiridas al próximo gobierno”, detalló Neyra en conferencia de prensa.