Pese a que la afluencia de personas en las calles es relativamente menor debido a la pandemia, se mantuvo un tipo de violencia de género como el acoso sexual callejero.

De las 440 mujeres encuestadas en Lima y Callao, el 70,65% de ellas manifestó que la calle es el espacio donde se da mayormente el acoso sexual , seguido del transporte público, con un 8,35%, según los resultados del informe “A mí también me acosaron”, elaborado por la organización Paremos el Acoso Callejero y la ONG Plan International Perú.

El informe reveló que las autoridades no le dan la importancia que esta problemática requiere. Foto: Paremos el Acoso Callejero

Con respecto a la percepción del acoso callejero durante la pandemia por la COVID-19, el 50,9% indicó que esta problemática “sigue igual” en el país , mientras que para el 47,20% esta violencia “ha aumentado mucho”.

Los piropos (48,18%), las miradas lascivas (12,5%) y los tocamientos indebidos (11,36%) son las formas de acoso sexual callejero que más se mencionaron en los testimonios recogidos entre setiembre de 2020 y enero de 2021.

La mayoría de estos actos indebidos fueron perpetrados por desconocidos, lo que corrobora la característica particular de este tipo de violencia: no existe una relación entre el acosador y la acosada .

Las encuestadas afirmaron que el acoso callejero limita sus actividades y formas de interactuar en los espacios públicos. Asimismo, señalan sentir desconfianza hacia la policía, lo cual impide que denuncien.

El acoso sexual callejero es un tipo de violencia sancionado en el país y está regulado por la Ley n.°30314, promulgada en el 2015. Sin embargo, en el 97,07% de casos en los que no se denunció, la víctima dio como razón principal no creer que las autoridades le harían caso (53,41%) . Por otro lado, un 19,55% aseguró que no sabía que podía denunciar.

En Lima Metropolitana, solo 24 de 43 municipalidades distritales han aprobado alguna norma que prevenga y sancione el acoso sexual callejero, según un informe de 2019, de la Defensoría del Pueblo.