Surco: intervienen a menor con 6 denuncias por robo tras asaltar otra vez

Un menor de tan solo 16 años de edad fue intervenido luego de asaltar a una vecina en una calle de la urbanización Higuereta, en el distrito de Surco.

La agraviada contó que el adolescente se acercó a ella y la lanzó al suelo para meter su mano en el bolsillo derecho de su pantalón, donde estaba su celular. La mujer señaló que el infractor también la arrastró al oponer resistencia.

Los gritos desesperados de la víctima hicieron que los vecinos de la zona salgan de sus viviendas y, al ver la escena, estos pidieron de inmediato la ayuda de las autoridades.

Un grupo de serenos que realizaba patrullaje cerca del lugar se apersonó y logró retener al delincuente juvenil en el cruce de la cuadra 2 de la avenida Pedro Venturo con la calle María Reiche. También se hizo presente un conjunto de policías.

El adolescente tuvo que ser sometido por la fuerza debido a que se resistió a la intervención. Asimismo, en todo momento negó las acusaciones en su contra pese a que la víctima lo reconoció frente a los serenos .

“Yo estaba con mi bicicleta, se me había reventado la llanta y la estaba llevando a la tienda. Vino y me empezó a jalonear. Ahí es donde me dijo: ‘Ya perdiste’. Y me mentó la madre. Incluso, me dijo que sacaría un arma. Me tiró a la pista y empecé a pedir auxilio”, narró la vecina agraviada.

El menor fue trasladado a la comisaría de Chacarilla del Estanque, donde se comprobó que tenía 6 denuncias previas por robo . Hasta la dependencia también llegó la víctima para formalizar la denuncia.

Debido a sus antecedentes, el delincuente juvenil fue conducido al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco y luego fue puesto a disposición de la Fiscalía de Familia.