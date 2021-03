La Semana Santa 2021 traerá algunos feriados que servirán como descanso del trabajo y/o los estudios a millones de personas. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio algunos pronósticos para el tiempo durante estas fechas en Lima y otras partes de la costa, sierra y selva.

Si bien las personas aún pueden salir de casa en los primeros días de la Semana Santa e, incluso, algunos templos abrieron sus puertas, habrá una inmovilización social obligatoria durante el Jueves y Viernes Santos, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, desde el 1 al 4 de abril. Tampoco podrán realizarse los viajes interprovinciales típicos durante dichas fechas.

En general, varios de los cambios pronosticados para el tiempo obedecen al paso del verano al otoño, que trae una mayor sensación de frescura y un leve descenso en las temperaturas. Entretanto, regiones de la sierra y la selva podrían presentar lluvias, según lo indicado por la institución, la cual periódicamente brinda detalles sobre el clima en el Perú.

Tiempo en Semana Santa 2021, según Senamhi

El ingeniero Nelson Quispe, subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, explicó a La República cómo serían las condiciones climáticas en el Perú durante la Semana Santa 2021.

“En la zona del litoral o costera, la mañana ya es fresca y las temperaturas también, con mínimas de 16° C. Las máximas ya no superan los 26 o 25° C. Incluso, hay un poco de neblina. A las 9.00 a. m. hay sol, hay brillo solar, pero el sol ya no quema, es parte del otoño”, indicó.

El litoral tendría brillo solar, pero temperaturas menos elevadas. Foto: La República

Respecto a la zona este de Lima, que incluye a distritos como La Molina y San Juan de Lurigancho, el experto señaló que habrá “cielos bastante abiertos con nublado parcial. Las temperaturas ya no son tan cálidas, están llegando a 27° C. A comparación del litoral, son zonas un poquito más calientes. Las noches son bastante frescas. Las mínimas son de 16° C, más o menos”.

Para la sierra de Lima (Chosica, San Mateo), Quispe pronosticó que “las lluvias van a continuar, pero no son esas intensas que teníamos hace dos semanas”. Lo mismo indica para otros lugares de la sierra, como Junín: “no serán lluvias con tormentas”. Además, sostuvo que podría haber nevadas ligeras por la tarde en las zonas superiores a 4.000 msnm, como Ticlio.

Regiones como Junín tendrían lluvias, pero sin tormentas. Foto: La República

Por último, el ingeniero de Senamhi sostiene que en las zonas de la selva central y sur hay posibilidad de chubascos, bastante rápidos, de media o una hora, y que la probabilidad de tormentas intensas “es todavía baja”.

¿Cuáles son las fechas de Semana Santa 2021?

La Semana Santa 2021 comienza el domingo 28 de marzo y culmina el domingo 4 de abril. Estos son los días que la componen:

28 de marzo, Domingo de Ramos

29 de marzo, Lunes Santo

30 de marzo, Martes Santo

31 de marzo, Miércoles Santo

1 de abril, Jueves Santo

2 de abril, Viernes Santo

3 de abril, Sábado de Gloria

4 de abril, Domingo de Resurrección.

Las procesiones eran una de las actividades tradicionales de Semana Santa. Foto: La República

Restricciones por Semana Santa 2021

Estas son las restricciones que regirán en todo el Perú durante los cuatro días de la Semana Santa, del jueves 1 al domingo 4 de abril: