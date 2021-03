Gabriela Mariño: “Mucha de nuestra población con VIH no ha recibido los bonos solidarios”

Gabriela Mariño, representante de ALEP, explica los problemas que ha enfrentado la población con VIH en este año de encierro.

-¿Cuál es la situación de las personas con VIH durante la pandemia?

Yo soy mujer trans y formo parte de la Plataforma Latinoamericana de Personas que ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS) que, a su vez, es una de las nueve redes regionales de la Alianza Liderazgo en Positivo en Perú (ALEP). Nosotros como proyecto regional, financiado por el Fondo Mundial, hemos realizado una encuesta y tenemos data del área de epidemiologia del Ministerio de Salud donde se tiene reportadas 87 mil personas con VIH. Esta pandemia ha visibilizado toda esta estructura de salud tan deficiente a la que se suma la falta de trabajo.

-¿Cuánta ha sido la tasa de desempleo?

Hemos encuestado a 23% de nuestra población y se arroja que seis de cada diez personas ha perdido el empleo en la pandemia. El 88% de la población que vive con VIH o es población clave (gays, trans y trabajadores o trabajadoras sexuales) declara que se ha reducido sus ingresos a menos de 1.000 soles. Hay una alta tasa de desempleo, tanto así que las organizaciones de bases comunitarias nos hemos visto en la necesidad de pedir apoyo social a las ONG y, en algún momento, el Ministerio de la Mujer nos ha respaldado dándonos víveres, pero no cubre a la población que necesita. Mucha de nuestra población no ha recibido los bonos solidarios.

-¿Cuánto se ha visto afectado el acceso a la salud de las personas con VIH?

Todas las áreas de infectología de los hospitales y centros de salud se han enfocado en el Covid-19, dejando desatendida a la población con VIH en el tema de los tratamientos y es ahí donde ha habido un desfase de medicamentos. Nuestras organizaciones vigilantes han hecho llegar nuestro reclamo a la Dirección de VIH del Ministerio de Salud para que esto se solucione porque son personas que, al dejar su tratamiento, tiene como resultado el deterioro de su salud. Hemos recibido data de personas a las que se les ha cambiado el tratamiento, lo cual también es perjudicial para los usuarios. Ya tenemos muchas personas con la condición (de VIH) muertas por Covid-19.

-¿De cuánto estamos hablando?

Hemos recogido información: hay un 10% de fallecidas en nuestra población. Hace poco ha fallecido una compañera trans en Trujillo al no encontrar cama UCI, pese al seguimiento que hicimos. Y en provincia es peor porque existe la discriminación a esta población: en las comunidades nativas piensan que es brujería. Entonces, no hay llegada a los medicamentos.

-Ante ese panorama, ustedes piden la modificación de la Ley 28243 (que amplia y modifica la Ley Contrasida).

Pedimos la reestructuración de la ley porque no solo tiene que ver con solo entregar tratamiento y ya. Se tiene que partir de ese cambio para que se garantice la incorporación de otras poblaciones vulnerables al VIH. Tiene que ver todo un contexto social para erradicar el VIH en la comunidad.

-¿Consideran que los grupos humanos que representa su Alianza Liderazgo en Positivo deben ser considerados población vulnerable?

-Es necesario, pues resulta que no accedemos a los programas sociales. En la Municipalidad de San Juan de Lurigancho entregan recursos a los comedores populares de los sectores más pobres por ser un grupo vulnerable. Pero también en ese distrito hay una comunidad de mujeres trans cuyo 90% ejerce el trabajo sexual y en el contexto de pandemia no consiguen recursos. Nosotros en la organización financiamos comedores populares para nuestra población, porque cuando vamos a una municipalidad o gobierno regional no tenemos ayuda. Nos discriminan.

-Hace poco se han reunido con cuatro aspirantes al Congreso para visibilizar la situación de estas poblaciones en vulnerabilidad.

Sí, con Susel Paredes, Gahela Cari, Ángela Villón y Raquel Medina. Ellas respondieron a nuestra convocatoria y escucharon nuestro planteamiento.

-¿A qué compromisos llegaron con ustedes de llegar al Legislativo?

Que, si llegan a obtener una curul, han tomado apunte de nuestra problemática y contarán con nosotros para hacer planteamientos más específicos y erradicar barreras en salud, educación, desarrollo.