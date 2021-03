Comas: personas con síntomas de la COVID-19 forman largas colas en hospital

Decenas de personas con síntomas del nuevo coronavirus forman largas colas en los exteriores del Hospital Marino Molina del Seguro Social de Salud (EsSalud).

De acuerdo a imágenes difundidas por Canal N, algunas se encuentran sentadas y todas presentan fiebre o dolor de garganta. Esta situación se reportó a las 10.00 a. m. pese a que la mayor concurrencia tiene lugar por las tardes, refirieron trabajados del centro de salud.

“Tengo diarrea, dolor estomacal, un poco de fiebre. No sé dónde me pude haber contagiado porque de mi casa voy al trabajo”, sostuvo un joven de 22 años que se encontraba en la fila.

Las colas se extendían hasta varias cuadras del nosocomio, muchos llegaron con sus propias bancas para esperar su turno de pasar por los exámenes médicos.

Un padre de familia informó que llegó para que sus hijos, de 11 y 13 años, pasen por pruebas de descarte de la enfermedad. Según indicó, tienen malestar en el cuerpo, fiebre y dolor de cabeza.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes presentan dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, diarrea y hasta posibles lesiones en la piel.

Asimismo, algunos contagiados pierden el sentido del gusto y del olfato, así como experimentan problemas para respirar cuando la enfermedad se complica.

Las señales más usuales son leves y aparecen de forma gradual. Incluso, cierta cantidad de personas se infectan, pero no desarrollan ningún indicio y no se sienten mal, lo cual podría ser peligroso por tratarse de un asintomático no detectado.