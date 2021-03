Arequipa: obispos enviaron carta a presidente para abrir iglesias en Semana Santa

El Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, contó este lunes 29 que días atrás de anunciarse la cuarentena total por Semana Santa, la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana envío una carta al presidente Francisco Sagasti en la que se pedía ampliar hasta 30% el aforo en las iglesias para las celebraciones de Semana Santa.

Sin embargo, nunca obtuvieron una respuesta directa, y solo el pasado 17 de marzo se enteraron que el Gobierno había dispuesto una cuarentena total en el país del jueves 1 al domingo 4 de abril.

De inmediato, todos los obispos del país firmaron y enviaron una segunda carta al presidente indicando que la celebración de la Pascua era la fiesta principal de los católicos, pero recibieron una respuesta que informaba que la decisión de la cuarentena era inapelable.

“Un no creyente no puede comprender lo que es la Pascua. Yo comprendo eso, pero lo que no comprendo es que las autoridades del Gobierno vivan a espaldas de la población. No es igual participar en las redes que de manera presencial. Duele mucho”, dijo Del Río haciendo referencia al presidente Sagasti.

Misa presencial

Del Río Alba ofrecerá este 30 de marzo la Misa Crismal que se celebra cada Martes Santo. La liturgia será de manera presencial en la catedral, a partir de las 10.00 a. m. El último domingo también ofreció una misa por Domingo de Ramos, donde se respetó el 20% de aforo y otros protocolos.