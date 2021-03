Surco: buscan a ciclista acusado de realizar tocamientos indebidos a joven

El pasado 12 de marzo, una joven fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un ciclista en el distrito de Surco. Alexandra iba con dirección a su casa ubicada en la urbanización Los Próceres, cuando el sujeto osó tocarla y huir del lugar en su bicicleta.

Según contó a América noticias, no ha vuelto a salir de su vivienda sola, siempre acompañada de alguien.

“Desde ese día no salgo sola, me da miedo volverme a cruzar con él o con otro tipo que me toque o que me robe, desde el 12 de marzo yo no salgo sola, ni siquiera a comprar el pan, siempre salgo acompañada o simplemente no salgo”, dijo al medio de comunicación.

Asimismo, las cámaras de vigilancia de la zona captaron el momento en que el hombre vulneró la intimidad de la joven. Posteriormente, un vecino intentó ayudarla, pero no logró atraparlo.

“Estoy segura que este tipo anda por la zona o lo suele hacer por Surco y hay más mujeres, incluso niñas, que han pasado por lo mismo, y por miedo no lo denuncian”.

En el 2016, Alexandra relató que también fue víctima de los tocamientos de un sujeto que andaba en bicicleta. En esa ocasión, personal del serenazgo lo capturó; sin embargo, lo dejaron libre.

“El policía que estaba en ese momento en turno me dijo que podía esperar al fiscal, que probablemente llegaba al mediodía o la 1 de la tarde, pero como no me había violado y no tenía algún signo físico, probablemente lo iban a dejar libre, que no iba a continuar la denuncia. ¿Tiene que rasguñarme, meterme un cuchillo, violarme o hasta matar para poder meterlo a la cárcel?”, agregó.

“Si alguien logra identificarlo, vecino, hermano, conocido, puedan contactarse con la municipalidad de Surco y lo puedan denunciar”