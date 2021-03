Remanentes terroristas secuestran y asesinan a familia en Ayacucho

En la provincia ayacuchana de Huanta, fueron encontrados los cadáveres de cuatro personas pertenecientes a una familia. Todos los indicios apuntan a que, primero, fueron secuestrados por remanentes terroristas para luego ser asesinados.

De acuerdo a las indagaciones iniciales de la Policía Nacional, cinco miembros de una familia fueron secuestrados en el centro poblado de Huarcatán del distrito de Pucacolpa.

Los remanentes senderistas se llevaron a Pedro C. (79), a sus dos hijos de 16 y 15 años y a su hijastra Yolanda C. (30) así como a un quinto familiar que, al parecer, logró huir de sus captores, no obstante aún se desconoce su paradero.

La familia fue trasladada al cerro Tambiacocha por la columna subversiva donde los ultimaron. En dicho lugar, pobladores de la zona, hallaron los cuerpos el pasado jueves, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Agentes de la Policía llegaron a la zona para el levantamiento de los cadáveres, los cuales fueron trasladados hasta la morgue de Ayacucho para las necropsias.

Fuentes militares indicaron que el pasado 23 de marzo, alrededor de 15 terroristas ingresaron a Huarcatán y reunieron a todo la población, para luego retener sus celulares y, finalmente, llevarse a las cinco personas, cuyos adultos formaban parte del Comité de Autodefensa, por lo que eran sindicados de dar información sobre los subversivos a la PNP.

El móvil del crimen habría sido la denuncia realizada por Pedro C. sobre la desaparición de su hijastro Teófilo C., en diciembre del año pasado, presuntamente ocasionado por este mismo grupo armado, al parecer liderado por el camarada Richard.