Apeseg buscará vacunar a clientes que fueron afiliados al SIS sin haberlo solicitado

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), indicó que se viene coordinando con el Ministerio de Salud (Minsa) para que las personas que se encuentren en el sistema privado y, además, aparezcan como afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), puedan ser vacunados mediante su seguros particulares.

“En ese proceso, hemos visto que muchas personas no sabían que habían sido afiliados al SIS y que por eso no aparecen en nuestro padrón. A muchas personas sin consulta se les afilió al SIS y ahora no podemos vacunarlos. Por eso, estamos haciendo coordinaciones con el Minsa, hemos hablado con el jefe del SIS para que esas personas puedan ser vacunados mediante sus seguros privados. Es por este motivo que para esta primera etapa tenemos un padrón menor al que esperábamos”, dijo a RPP Noticias.

Por último, dijo que cuando se tengan aprobados todos los protocolos para asegurar la cadena de frío de las vacunas, se empezará también la vacunación a los asegurados en las diversas regiones del país. Además, añadió que esto solo se podrá hacer cuando se cuente con un padrón completamente definido.

El proceso de inoculación de los asegurados privados mayores de 80 años empezará este lunes en Lima. En esta primera etapa, solo se dispondrá de un centro de vacunación, ubicado al lado de la clínica Javier Prado, en el distrito de San Isidro. En total, se podrá vacunar hasta 1.500 personas al día.

