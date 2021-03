Aniego afecta viviendas tras rotura de tuberías en el Rímac

Decenas de familias de la urbanización Villacampa, en el Rimac, amanecieron con sobresalto luego de que una rotura de tubería provocara un aniego en la calle Macchu Picchu.

Según moradores de la zona, el incidente se suscitó alrededor de las 6.00 a. m. en una de las casas de dicha calle.

“A las 6.00 de la mañana comenzó todo. Se escuchó un ruido fuerte como si algo explotara, las mayólicas, todo, han reventado. Mi casa está llena de agua”, dijo una de las vecinas a La República

Asimismo, Olinda García, propietaria de la casa afectada, desconoció que dentro de su casa exista una matriz de agua de Sedapal, pues han hecho las denuncias respectivas y no han obtenido respuestas.

“Me ha sorprendido. Todo mi piso está destruido. He llamado a Sedapal y aún no me atienden. Ellos aumentaron la presión del agua sin autorización. Dijeron que éramos un edificio multifamiliar, pero aquí solo vivimos 6 personas”, expresó.

Finalmente, los moradores del lugar pidieron la pronta intervención de la entidad mencionada para detener la fuga de agua, ya que podría afectar a las viviendas cercanas o ser foco de contagio de dengue.

“Estamos ahorita con todo lo del dengue, el agua está empozada y continúa saliendo. Esto es foco de contagio para nosotros y nuestros hijos. Las casas también se pueden ver perjudicadas ¿Quién nos va a devolver nuestras cosas si es que se malogran?”, señalaron.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.