Trujillo: salvaron vida de mujer que tenía hueso de cuy en la tráquea

Una buena noticia en medio de la pandemia de la COVID-19 se presentó en la ciudad de Trujillo (La Libertad). Médicos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud extirparon un hueso de cuy de la tráquea a la paciente María Cleofe Vargas Lizárraga de 75 años, quien presentaba cuadro de sensación de falta de aire.

En el comunicado de prensa, la médico neumóloga Gisel Arroyo Sánchez indicó que la paciente tuvo ese problema como consecuencia de atragantamiento. Y presentaba incomodidad de tener un cuerpo extraño en el interior de su garganta.

Se detalló que la operación se efectuó con la ayuda del equipo de fibro broncoscopio flexible, un aparato que logró extraer el hueso de la tráquea de la paciente. La intervención duró hora y media, y no se realizó ningún corte.

Expresó su felicidad tras operación

Luego de la operación, la paciente María Vargas se recuperó y expresó su felicidad. “Estaba almorzando y había preparado cuy con mote y trigo, me lo comí y me asfixiaba. Tenía este hueso en la tráquea, lo único que podían los doctores era operarme y yo le dije que me operen. Que Dios los bendiga”, comentó la paciente.

