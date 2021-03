Sentencian a dos años de pena suspendida a defensora de derechos ambientales

En la tarde de este viernes 26 de marzo, el 43° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dio lectura a la sentencia contra la defensora de derechos humanos en materia ambiental Lucila Pautrat, en el proceso que interpuso la empresa Tamshi SAC por difamación agravada.

El titular del juzgado, Jonathan Pacherres dictó dos años de pena privativa de libertad suspendida por un año, el pago de 50.000 soles y 240 días de multa para la ingeniera forestal reconocida como defensora ambiental mediante resolución del Ministerio de Justicia .

El abogado Carlos Bravo Evaristo, quien patrocina a Lucila Pautrat, consideró la decisión judicial como muy grave, ya que la condenaron arbitrariamente por haber informado sobre los avances en investigaciones fiscales, procesos judiciales, procedimientos administrativos y denuncias efectuadas por agricultores contra la empresa Tamshi SAC, para lo cual la defensora ambiental utilizó fuentes fidedignas y públicas.

Señaló que ha sido una sentencia escandalosa, porque expresa lo contrario de lo que se demostró en el proceso, donde presentaron los documentos que ella utilizó como resoluciones del Poder Judicial, resoluciones administrativas de autoridades ambientales, denuncias que hicieron los agricultores de la localidad de Tamshiyacu reforzadas por declaraciones juradas con certificación notarial, e inclusive información divulgada por la propia empresa.

“El juez dice que no se ha hecho una verificación. Por el contrario, todo fue verificado y cotejado. El juez no dice que parte de la información difundida por mi patrocinada no fue verificada. Su análisis es genérico, no evalúa ninguna de las afirmaciones que hizo Lucila Pautrat”, dijo a La República.

Bravo Evaristo dijo que irán a una segunda instancia y esperan que el juez revoque esta sentencia y la anule, porque está completamente viciada.

Sobre este fallo judicial, Defensoría del Pueblo indicó que se pronunciará en el más breve plazo, debido a se trata de una defensora de derechos humanos y que esa condición debió ser valorada al momento de dictar la sentencia.