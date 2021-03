Ragi Burhum: “¿Tercera ola? Primero hay que pensar en más vacunas”

Brasil superó los 3.000 muertos por día. Un epidemiólogo allá ha advertido que su país “se está convirtiendo en amenaza para la salud pública global”, ¿por qué en Perú no se toma esto con más seriedad?

La variante de Manaos está por todo Brasil y ya fue detectada en Perú y Lima. Está infectando a más personas, está causando reinfecciones, tiene un porcentaje de contagio mayor a la anterior variante y eso está causando que se desborde el problema. En realidad, no hemos estado haciendo un seguimiento a las variantes de manera apropiada. Recién se está haciendo un par de seguimientos... Nos hemos descuidado, no le hemos dado importancia y lamentablemente es algo que hemos visto durante toda la pandemia. Reaccionamos, pero no estamos tomando medidas preventivas lo suficientemente rápido.

Chile, con más del 30% de vacunación, sí dispone de confinamientos, mientras en Perú que no llega ni al 2% se dan libertades. ¿Cómo se explica?

En Chile si bien están en el 30% de vacunación, no llegan al porcentaje necesario para una caída de inmunidad de rebaño. Intentan cuidarse mientras llevan el proceso de vacunación, tomando decisiones preventivas... En Perú, estamos en la segunda ola de muertes diarias. Estamos en un pico similar al más grande del año pasado, con una tendencia a bajar. Pero asumimos que vamos a seguir en bajada y nos estamos relajando, no hay que confiarse demasiado.

En Perú, irregularidades, como el vacunagate y lo de Loreto, ¿no muestran una falta de liderazgo en el sector?

El caso de Loreto lo diferencio de vacunagate. Este es más grave porque aquí hablamos de líderes que se vacunaban a escondidas en un proceso de negociación; lo de Loreto (funcionarios regionales que se vacunan antes) era de esperarse pues está ocurriendo en todos los países, no digo que está bien, pero era previsible. Lo de Loreto es triste pues sabían el impacto de vacunagate y no les importó. Como peruano siento vergüenza.

Semana Santa, elecciones, Bicentenario… ¿podría empeorar la situación en el país?

Lo de Semana Santa, si te encierras o no, me parece complicado. En el mundo se utiliza el confinamiento, pero no es la única estrategia. Si por ejemplo se hiciera confinamiento y luego se aumenta la cantidad de pruebas focalizadas se encontrarían más casos de Covid-19 y se reduciría más...

Una tercera ola cuando no acaba la segunda ¿sería peor?

Es prematuro decirlo si aún estás en la parte más alta de la segunda ola. En todo caso, si nos demoramos en vacunar es probable que haya una tercera ola más grande. Y se corre el riesgo de que aparezcan variantes... La estrategia a seguir es tratar de vacunar a la mayor cantidad de población y cerrar más contratos con laboratorios... Antes de preocuparnos de la tercera ola, debemos hacerlo de la que aún estamos. Y antes de pensar en la velocidad de vacunación actual, debemos preocuparnos en tener millones de vacunas en Perú.

¿Las dificultades en el proceso de la vacunación en el mundo nos dejan lecciones?

La preocupación principal de EEUU y Europa es el tema de las variantes (del virus). Si todos pudiéramos vacunar rápidamente sería lo óptimo, pero no existe la suficiente cantidad de vacunas. Entonces se debe seguir la estrategia de ajustar y desajustar hasta que existan suficientes vacunas. Estamos luchando contra el tiempo, deseando que no llegue una nueva variante que arruine el proceso completo.

