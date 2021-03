Investigarán porque vacunaron a 400 alumnos de la Policía Nacional en Arequipa

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó en una entrevista radial que pedirá que el Ministerio del Interior investigue porque en Arequipa se vacunó a más de 400 alumnos de suboficiales de la Policía. Señaló que las dosis que llegaron eran solo para personal que estaba en la primera línea.

La funcionaria agregó que si hubo sobrantes porque algún policía no quiso vacunarse, debió destinarse a un efectivo en retiro mayor de 80 años. Acotó que los responsable deberán asumir su falta.

Vacunación

La vacunación al personal de la Policía Nacional en Arequipa inició el pasado 17 de marzo. El jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, Víctor José Zanabria Ángulo, destacó que por el momento no se iba a vacunar al personal que se encuentra en estado de gestación, lactancia o están infectados con coronavirus.

Además, no se vacunaría a aquellos que señalaron que no se someterán a este proceso. Estos últimos eran cerca de 157 policías quienes informaron, a través de un sistema de la Policía, que no deseaban la vacuna. “Algunos por temor y otros que no lo consideran necesario, es su decisión personal”, recalcó.

