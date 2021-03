Hombre de 56 años requiere con urgencia una cama UCI para salvar su vida

Desde el pasado 16 de marzo, Moisés Baldeón Regalado (56) lucha por recobrar su salud tras contraer la COVID-19. Sin embargo, su cuadro ha empeorado y ahora necesita de una cama UCI para poder sobrevivir. Es por ese motivo que la familia pide ayuda para conseguir que el paciente ingrese a cuidados intensivos cuanto antes.

“Estamos buscando una cama desde hace varios días, pero nos dicen en el hospital donde mi papá está hospitalizado, que supuestamente debemos de buscarlo nosotros y es lo que hemos estado haciendo”, sostuvo su hija Bárbara Baldeón a La República.

“Hemos estado preguntando a hospitales, pero ahí nos dicen que esa información solo se las brindan a las jefaturas de las áreas COVID del hospital, entonces fui a la jefatura y les dije que, si había posibilidad que se comunicaran y me dijeron que no”, agregó.

Baldeón Regalado se encuentra actualmente en el área de hospitalización del nosocomio de Emergencias Grau, en el Centro de Lima. Además, según manifestó su familiar, la situación de Moisés no es positiva, ya que se encuentra con una saturación del 88% y sus pulmones están afectados al 85%.

Asimismo, señaló que tiene que acudir diariamente al centro de salud, ya que los doctores del lugar no le brindan información diaria.

“Yo entiendo que ahorita la atención está bastante saturada y ellos no me llaman todos los días, así que yo estoy yendo diariamente porque la información me la dan una o dos veces por semana”, indicó.