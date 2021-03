Cusco: en vivienda hallan más de 3.000 piezas prehispánicas

Más de 3.000 piezas arqueológicas prehispánicas fueron encontradas por la Policía Nacional en el quinto piso de una vivienda situada en la urbanización Zaguán del Cielo en el Cercado del Cusco. Tras la intervención, las autoridades iniciaron con la elaboración de un inventario y encontraron gran cantidad de tejidos, cerámica de época prehispánica, incluso algunos objetos de la colonia y hasta momias.

Una llamada anónima alertó sobre el presunto delito contra el patrimonio cultural, por lo que acudieron al inmueble tanto policías como personal del Ministerio Público y de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC). Se sorprendieron al ver que la vivienda servía como almacén. Durante un breve recorrido hallaron medio centenar de cajas que contenían las piezas arqueológicas guardadas de manera inadecuada.

La persona identificada como Arnold Díaz Caballero (28) se encontraba en el inmueble y fue quien permitió el ingreso a las autoridades para que procedan con el registro. De ese modo, constataron que en el lugar se guardaban cabezas humanas momificadas, quipus y telares, supuestamente de la época inca. También hallaron diversas esculturas de diferentes culturas prehispánicas.

Al ser interrogado sobre la procedencia de tales objetos, el propietario adujo que se trata de una colección familiar que era exhibida en un museo particular en la céntrica calle Triunfo hasta el año 2009. No obstante, la mayoría de las piezas no estaban catalogadas por el Ministerio de Cultura.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades continuaban con las diligencias. Por el momento, no descartan que las piezas tengan procedencia ilegal, algo que los propietarios negaron.