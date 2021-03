Convocan plantón por liberación de abusador sexual que intentó quemar a hija

El colectivo Juntos Perú por Justicia: Basta de Impunidad convoca a un plantón este sábado a las 4.30 p. m. frente al Palacio de Justicia por la liberación de José Felizardo Zoriano, quien cumplía prisión preventiva por intentar quemar viva a su hija pero la Corte Superior de Justicia de Lambayeque lo dejó en libertad.

Anteriormente, en abril del 2020, el agresor había intentado violar a su hija,pero fue capturado y solo pasó veinte días en prisión preventiva. Después de quedar libre, buscó a la adolescente, la golpeó en la cabeza, la roció con alcohol y fue entonces cuando provocó el incendio en el segundo piso de su vivienda, ubicada en Chontalí, contó la menor en su testimonio.

El medio Wayka ha detallado que la liberación de José Felizardo se debe a que el fiscal a cargo, Walter Enrique Mundaca López, no solicitó la ampliación de la prisión preventiva y tampoco ha concluido la investigación preparatoria.

“Desde mi posición he visto que no corresponde la prolongación de la prisión preventiva. Una posible fuga o que se vuelva a repetir (un atentado contra la menor) no es motivo para pedir la prolongación”, se justificó Mundaca en una entrevista con el medio digital.

Sin embargo, Wayka resalta que, en el 2019, el fiscal fue separado de su cargo por no cumplir con sus deberes en una investigación por tocamientos indebidos contra una menor de 10 años. La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque precisó que Mundaca no recabó la pericia psicológica de la niña cuando era debido.

Cabe resaltar que, antes de las agresiones contra la menor en abril del 2020 en Chontalí, José Felizardo ya contaba con ocho denuncias por violaciones sexuales.