El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lambayeque, José Carlos Vergiu Canto, aseguró el cumplimiento de los siete protocolos aprobados por el Ministerio de Salud (Minsa) contra la COVID- 19 en el marco de las elecciones generales del 11 de abril.

“La ODPE cumplirá las disposiciones que garanticen un proceso democrático y seguro en esta pandemia por el coronavirus. Tal es así que el uso de la mascarilla es obligatorio y se velará por el distanciamiento social”, expresó a La República.

Indicó que existe un registro de 532.645 electores, los que acudirán a las urnas a elegir a sus autoridades nacionales. Ante esta circunstancia, precisó que los centros de sufragio cuentan con las condiciones relacionadas con la bioseguridad. “Se garantiza el protocolo contra la COVID- 19 en los locales de votación”, anotó.

Capacitación

De otro lado, señaló que este sábado 27 de marzo se realizará la capacitación de 10.000 miembros de mesa con respecto a las tareas que deben desarrollar durante la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio.

También señaló que, entre el 21 de marzo y el 10 de abril, los miembros de mesa podrán registrar información en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el pago de S/ 120 conforme a lo establecido por el órgano electoral.

Población vulnerable y multas

Asimismo precisó que los ciudadanos y ciudadanas vulnerables ante la pandemia por enfermedad o embarazo tienen hasta el 5 de abril y un día después de las elecciones (12 de abril) para justificar su inasistencia.

Vergiu enfatizó que la multa para la persona no emite su voto es de S/ 22 si pertenece a un distrito calificado como pobre y extremo, de S/ 44 para el de un distrito pobre no extremo, y de S/ 88 para aquel que reside en un distrito no pobre.

En el caso de los miembros de mesa, la multa es de S/ 220.