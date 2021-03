Ugarte: Las vacunas llegarán a todas las regiones en las próximas semanas

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que se prevé que en las próximas semanas las vacunas contra el nuevo coronavirus destinadas a los adultos mayores lleguen a todas las regiones.

El funcionario recalcó que ningún departamento quedará al margen del proceso de vacunación al grupo etario, el cual inició en Lima y Callao el lunes 9 de marzo.

“En el contingente mayor, que es el de personas de la tercera edad, estamos distribuyendo las vacunas a todas la regiones, pero hemos empezado por aquellas que pueden garantizar en lo inmediato la cadena de frío. ¿Qué regiones tienen cadena de frío? La Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto”, precisó en conferencia de prensa.

“Ahora estamos ampliando a Cusco, Cajarmca y Junín. La subsiguiente semana ampliaremos a otras, en la medida en que se garantice la cadena de frío y la organización para vacunar a todos nuestros adultos mayores”, agregó Ugarte.

De esta forma, aseguró que no es cierta la información de que en algunas regiones del país no se planifica inocular contra la COVID-19 este año. “Tengan la seguridad de que no en los próximos meses, sino en las próximas semanas todas la regiones estarán incorporadas para la vacunación de adultos mayores”, sentenció.

Variante brasileña predomina en Lima con el 40% de casos COVID-19

Un estudio de vigilancia genómica realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) reflejó que el 39,7% de casos del nuevo coronavirus registrados en Lima fueron producidos por la variante descubierta en Brasil.

El titular del sector Salud, Óscar Ugarte, señaló que la mencionada variante tiene mayor presencia, en un 63,2%, en los distritos de la zona este, como son Ate, El Agustino, Lurigancho-Chosica y Santa Anita.