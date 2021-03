COVID-19: aseguradoras privadas vacunarán hasta 1.500 personas por día

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), indicó que el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus para este sector se llevará a cabo en el centro de inmunización de la Clínica Javier Prado, ubicada en el distrito de San Isidro.

En esta primera etapa, se atenderá con prioridad a los adultos mayores de 80 años. Morón declaró en RPP que el Ministerio de Salud les ha destinado un total de 3.510 dosis de Pfizer para esta semana y cuentan con una capacidad para inocular a 1.500 personas por día.

“Vamos a tener un centro de vacunación por ahora, en la medida en que tengamos más vacunas, abriremos más centros que se estén sumando a los afiliados de estas clínicas. El primer centro que vamos a usar es el de la Clínica Javier Prado, que es el de las empresas aseguradoras. Este centro está listo y preparado”, mencionó.

“En nuestro caso, la primera fase son como 300.000 personas. Pero estamos a la espera de que el Minsa nos entregue el padrón final sin los que figuran en la relación de EsSalud. Además de las empresas de seguros, se han sumado 10 clínicas que cuentan con planes de salud prepagada. Sin contar con quienes ya cuentan con EsSalud, son aproximadamente 150.000 adultos mayores de 60 años afiliados a algún seguro privado”, agregó.

En su comunicado publicado el 24 de marzo, las aseguradoras precisaron que las personas que cuenten con EsSalud y un seguro privado deberán esperar ser inoculados por el Seguro Social. Morón confirmó que la vacunación iniciará el lunes 29 de marzo.