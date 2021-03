Califican a Lescano de oportunista por pedir retorno del Huáscar

La propuesta del candidato Yonhy Lescano, de que en un eventual gobierno suyo solicitaría el regreso del monitor Huáscar al Perú, no fue bien recibida en Chile.

Henry Campos, alcalde de Talcahuano ciudad portuaria del sur chileno, señaló que no ve buenas intenciones al utilizar un patrimonio chileno para promover una postulación.

Desde su cuenta de Twitter expresó: “Si sale electo presidente, lo invitamos a visitar y a conocer el Huáscar, pero el Huáscar de nuestras costas no se mueve”.

En tanto, Luis Cavagnaro Orellana, historiador peruano de 78 años, tomó conocimiento sobre las declaraciones del candidato accionpopulista. Lamentó que se use en campaña política un símbolo tan sensible para el país. Para Chile, el Huáscar no es solo un trofeo, es un santuario porque ahí murió su máximo héroe Arturo Prat. “Que un político incluya esos temas en campaña política no es digno”.

Asimismo, el cronista tacneño, Freddy Gambeta al ser consultado sobre el tema, calificó a Lescano de cobarde. “Lo que con sangre se perdió, con sangre se vuelve a recuperar y no pidiendo por favor que me devuelvan lo que en guerra me lo han ganado… Es una vergüenza… Por dignidad no debería pedir eso” dijo.

Respuesta

Desde Arequipa, Lescano respondió a quienes cuestionan su propuesta. Señaló que esta idea la respaldan por años incluso personalidades del país sureño. Afirmó que este es un pedido cordial que lo hacía por el Bicentenario. Dijo que la devolución del Huáscar sería un gesto cordial.