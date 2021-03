Viceministro de Salud sobre ivermectina: No debería estar en los protocolos

Luego de que organismos internacionales desestimarán el uso de la ivermectina como parte del tratamiento y/o preventivo contra la COVID-19, Percy Minaya, viceministro de Salud Pública, mencionó que revisarán los protocolos establecidos para desaconsejar este medicamento.

“La ivermectina es un fármaco antiparasitario. Inicialmente y, ante la escasez de información científica sobre esto, se puso en mucho de los protocolos de distintos países. En ese momento no se tenía una confirmación y ahora, con los estudios realizados, se demostró que no tiene nivel de eficacia para reducir el tiempo de los síntomas. Se ha probado en diferentes niveles y no ha demostrado ello”, indicó en Latina.

Asimismo, recalcó que la ivermectina solo dura 18 horas dentro del organismo desde que se ingiere. “No sirve como prevención o vacuna contra la enfermedad. En muchos casos, las personas piensan que están protegidas y se descuidan. Las medidas también están en revisar nuestras normas”, expresó.

Entre tanto, precisó que también dependerá de los especialistas que ayuden en no recetar este fármaco y que la población no se automedique. “ El hecho concreto es que no debería estar dentro de los protocolos nacionales porque esta no es una situación que pueda llegar a manejar los casos (contra la COVID-19) . Cualquier receta puede ser manejada individualmente por los médicos y aconsejar al paciente”, dijo.

El último 23 de marzo, el Colegio Médico del Perú se pronunció sobre el uso de la ivermectina y pidió al Ministerio de Salud que retire el medicamento de la Guía Técnica del tratamiento para la COVID-19.

