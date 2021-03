Minedu: Este año no habrá aumento salarial para docentes

Este año no habrá aumento salarial para los más de 400 mil docentes de colegios públicos de todo el país , según informó el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, a La República. “No (se dará) porque no estuvo aprobado en el presupuesto el año pasado”, explicó.

El año 2017, tras la huelga magisterial, así como el 2019 y 2020, el piso salarial de los maestros se incrementó en dos tramos, generalmente de 100 soles cada uno. El último se dio en noviembre pasado, a solo un mes de que concluyan las clases. Este 2021, de no darse un nuevo aumento, el sueldo mínimo quedaría en 2.400 soles.

Esto último corresponde a los maestros nombrados de la primera escala y contratados con una jornada de 30 horas. Los siguen los de la segunda escala con 2.640 soles hasta llegar a los grupos más reducidos, como la sétima con 4.560 soles.

Consultados sobre la elaboración del presupuesto público 2021, fuentes de la gestión anterior refirieron que hubo restricciones por la Ley N° 30099 de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, en su artículo 6, sobre las medidas en año de elecciones generales. “Pero incluso con la crisis, cumplimos con el aumento en el 2020”, aseguraron .

Posición de los maestros

Tanto el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) como el Colegio de Profesores del Perú demandan un aumento a fin de solventar el desarrollo de las estrategias de la educación a distancia que, según refieren, implica el alquiler de plataformas para videoconferencias, planes de datos, electricidad, implementación de espacio físico. Agregan que trabajan más allá de su jornada laboral.

Según el secretario del Sutep, Lucio Castro, el Minedu les ha indicado que, dado el contexto de pandemia, la posibilidad de un aumento no ha sido discutido; no obstante, estarían elaborando una propuesta económica para el 2022 , la cual tomaría como referencia el alza del presupuesto del sector Educación en no menos del 6% del PBI. “El Gobierno, antes de irse, debe asegurar la atención económica para este año. En su defecto, el nuevo presidente debe asumir ese compromiso”.

Castro agregó que a fines de este mes, y según el contexto epidemiológico, evaluarán la ejecución de medidas de fuerza.

Ampliar el presupuesto

El decano del Colegio de Profesores del Perú, Heli Ocaña, refiere que la sobrecargada labor de los maestros no ha sido compensada y que las medidas del Gobierno como la entrega de planes de datos solo funcionaron para un grupo. “Entendemos la situación económica y la de otros sectores, pero hay necesidad de considerar un incremento que garantice algunos costos adicionales”, dice.

En ese sentido, plantea que el Gobierno solicite la ampliación del presupuesto, tomando en cuenta el 6% del PBI para educación. También espera compromisos de los candidatos a la presidencia, referidos a internet y remuneraciones.

Claves

Según el Colegio de Profesores, el 2017 el Ejecutivo se comprometió a elevar cada año el sueldo de los docentes.

Docentes de Puno, la Libertad y Piura piden ser incluidos en la primera etapa de vacunación para volver a las aulas.