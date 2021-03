Coronavirus: habrá más turnos para vacunar a 60 mil por día

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que a partir de abril se vacunará a 60 mil personas por día, pues ese mes se contará con 200 mil dosis semanales de la vacuna de Pfizer . El anuncio, sin embargo, no vino acompañado de detalles.

Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud, explicó a La República que uno de los caminos para lograr esa meta es poniendo a más personal en el campo. Explicó que cuentan con 78 mil brigadas, por lo que no habrá problemas para llegar a todas las regiones.

Hoy en día, dice Granados, se está desplegando parte de ese contingente que está en EsSalud, Minsa, gobiernos regionales, sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, además de la reciente incorporación del sector privado . Esta acción continuará a medida que lleguen más vacunas.

Asimismo, explica que se evalúa trabajar con horarios prolongados. Incluso se ha considerado atender en las noches con unidades móviles. ’'Estamos diversificando las estrategias para lograr vacunar a más personas por día, (así) las vacunas que (estén) llegando se vayan inmediatamente’'. Actualmente, la inmunización es de 7 a.m. a 10 a.m., 10 a.m. a 1 p.m. y de 1 p.m. a 4 p.m.

Regiones aseguradas

Respecto a la vacunación en el resto de regiones del país, se debe resaltar que el viceministro Percy Minaya señaló recientemente que estas se irán incorporando al proceso tras garantizar que cuenten con la cadena de frío apropiada.

Dijo que cada gobierno regional estaba realizando trámites para recibir la cooperación de universidades o institutos de investigación que dispongan de cadenas de frío.

Sobre ello, Granados precisa que el Perú ya ha adquirido 1.100 congeladoras solares que comenzarán a ser distribuidas a partir de esta semana, por lo que ninguna región se quedaría sin vacunas. También detalló que hay otra adquisición hecha de miles de equipos que complementarán la cadena de frío y arribarán al país entre mayo y agosto de este año.

’'No tenemos dificultad. Es organizarnos bien para hacer el despliegue en todo el país en alianza con los gobiernos regionales’'. Y remarca que se está preparando al país para tener una programación de vacunación por medio de la cual, para fines de junio, se logre inmunizar a 4 millones 150 mil adultos mayores de 60 años. ’'Por lo menos (tendrían) la primera dosis y (estarían) encaminados para tener la segunda dosis’'.

Los padrones

Como se sabe, este lunes inició la programación territorial de la vacunación de mayores de 80 años en San Juan de Lurigancho, acción que continuará en San Martín de Porres.

El vocero del Minsa indica que cada distrito tiene 12 locales de vacunación que fueron seleccionados usando el padrón del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que sean cercanos a las casas de las personas. Y se planea tener un acuerdo con las regiones para que hagan uso de los mismos padrones y así vayan agrupando a los adultos mayores en los puntos que corresponda.

Aseguradoras privadas se suman a labor

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) señaló que en los próximos días estarán lanzando una plataforma web donde los asegurados mayores de 60 años podrán actualizar sus datos de contacto.

Indican que en esta primera fase solo podrán actualizar los datos las personas que tengan un seguro privado de salud en una compañía de seguros, un plan de EPS o un plan de salud prepago con una clínica particular y no estén asegurados en EsSalud de forma simultánea.

Reafirman que respetarán el orden de prioridad establecido por el Minsa e iniciarán en Lima y Callao, y que el proceso será gratuito.

Cifras

24 millones de personas vacunadas es el objetivo del Minsa para frenar la pandemia.

500 mil personas han recibido la primera dosis de la vacuna en el país.

