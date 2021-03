Arequipa: no cesan protestas para sacar a Nova y a nuevo director del Goyeneche

Los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) y del hospital Goyeneche le han declarado la guerra al titular del Geresa, Christian Nova, y al nuevo director del Goyeneche, Juan Herrera Chejo. Ayer, junto a servidores de otras unidades ejecutoras, realizaron un nuevo plantón y luego una movilización.

Germán Torres, presidente del Cuerpo Médico del Goyeneche, señaló que Chejo fue designado por “pago de favores” a Nova. Sostuvo que trabajaron juntos en la región Moquegua y que no permitirán que una persona cuestionada del gobierno de Martín Vizcarra, asuma el cargo. Además indicó que contrató a dos asesores.

Herrera Chejo realizó funciones como director general de Operaciones de Salud del Ministerio de Salud (Minsa). Validó la cuestionada compra de ventiladores inservibles y que no cumplían las especificaciones. El Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso. El médico indicó que no tuvo nada que ver en la compra, ni en la contratación. Sobre los asesores sostuvo que debe contar con el personal de confianza para realizar cambios en el nosocomio.

Mientras que el gerente Nova sostuvo que no renunciará al cargo. “Si me demuestran que tengo algún familiar en algún establecimiento, si me demuestran proceso en la fiscalía con denuncias o sentencias, pongo mi cargo a mi disposición”, indicó.