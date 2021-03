Alcaldesa vacunada irregularmente: Pensé, tengo que estar saludable para solucionar problemas

Jana Donayre, alcaldesa de Punchana, se pronunció tras la denuncia del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, sobre las vacunaciones irregulares contra la COVID-19 de 66 funcionarios públicos pese a que no les correspondía.

La burgomaestre, en declaraciones a Ojo Público, señaló que fue llamada para ser inmunizada y que pidió algunas horas para poder tomar una decisión.

“A mí me llamaron para esa vacuna, pedí que me den unas horas para poder pensarlo mucho. Luego, me reuní con unas personas también y pensé: ‘Tengo que estar saludable para poder solucionar los problemas del distrito. Si yo estoy enferma, entonces no podré seguir combatiendo a este enemigo invisible’”, manifestó.

Sobre la comunicación que recibió, indicó que lo mantendrá en reserva y que cualquier información puede ser consultada en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto, dado que ahí se dio su vacunación.

“Me vacuné en la Diresa el sábado, porque soy una persona vulnerable. Tengo 63 años. Estuve (en el lugar) desde las 10.15 a. m., luego me quedé hasta media hora para ver si tenía una reacción (...) Me colocaron la vacuna de Pfizer”, finalizó.

Procuraduría presenta denuncia penal

Luego de que 66 personas menores de 80 años, entre alcaldes y exalcaldes, se vacunaran de forma irregular contra el nuevo coronavirus en Loreto, la Procuraduría Anticorrupción de dicha región presentó una denuncia penal contra los involucrados.

Por medio de Twitter, la institución anunció que los presuntos responsables serán investigados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.