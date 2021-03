Albert Ñahui fue dado de alta tras impacto de bala en marcha contra Merino

El 14 de noviembre del 2020 miles de personas a nivel nacional, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles a pedir la renuncia del Gobierno usurpador de Manuel Merino. No obstante, durante esas manifestaciones, la represión policial causó la muerte de dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado; así como múltiples heridos.

Uno de ellos fue Albert Yosemir Ñahui Pérez (23), quien recibió un impacto de proyectil de una arma de fuego, que le produjo un Traumatismo Encefalocraneano Grace (TEC) .

Él fue llevado a una cama UCI de emergencia, donde estuvo 12 días en estado de coma. Finalmente, luego de cuatro meses de permanecer internado en el Hospital Guillermo Almenara, fue dado de alta y se encuentra en su vivienda.

Según narra Albert Ñahui, la recuperación fue bastante complicada, ya que no podía movilizarse. Asegura que, a pesar de creer que no volvería a ver o caminar, puso todo su esfuerzo para que no sucediera.

“Para mí ha sido bien difícil. De estar sano un día y al otro día no poder moverme e inhabilitado. No sabía que me iba a recuperar completamente o no, pero yo le puso muchas ganas. He puesto muchas ganas. Yo tenía la esperanza de volver a caminar y a moverme como antes . Lo he logrado gracias a Dios y a los médicos”, comentó en diálogo con ATV Noticias.

Durante este tiempo, deberá seguir un proceso. Cada mes deberá acudir a un centro médico para ser evaluado en la vista, cabeza y nariz.

“Tengo aún restricciones. Tengo que volver a hacer mis cosas pero con calma, poco a poco , hasta recuperarme”, comentó.

Agregó en sus comentarios al respecto de cómo vive en la actualidad. Señaló que desea culminar sus estudios en la carrera de Comunicaciones. “Quiero terminar mis estudios y ser un profesional. Espero que los problemas del país también mejoren y aportar en algo también”, finalizó.