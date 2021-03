Villa El Salvador: asaltan a dos mujeres durante toque de queda

Dos mujeres fueron víctimas de la delincuencia cuando se dirigían a sus viviendas durante el toque de queda en Villa El Salvador (VES). El hecho ocurrió a las 10.27 p.m. en la avenida Elena Moyano, cerca al mercado Arena de Villa.

Las cámaras de seguridad captaron el asalto a mano armada. Tal como se ve en las imágenes, las mujeres caminan por la acera cuando de pronto son interceptadas por dos ladrones. Ambos malhechores amenazan a las víctimas para quitarles sus pertenencias, entre ellas sus teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Luego del robo, los delincuentes huyen caminando con total tranquilidad. Incluso intentan asaltar a una pareja que se encontraba en un vehículo negro, pero la alarma de la cuadra hace que desistan de esta decisión. Finalmente, se van en una mototaxi azul y blanco.

Los vecinos nada pudieron hacer para evitar que las mujeres fueran asaltadas. Según cuentan, los hechos delictivos en la zona son constantes por falta de patrullaje.

“Nadie se metió porque estaban con arma y podrían sacarla para disparar. No es la primera vez que asaltan así, son varias veces, porque no hay seguridad. Los delincuentes andan bien armados. Uno no se puede meter, ni hacer nada, porque sale perdiendo”, mencionó una comerciante de la jurisdicción en diálogo con América TV.

En ese sentido, los vecinos piden mayor seguridad por parte del Serenazgo de Villa El Salvador; así como de la Policía Nacional.

