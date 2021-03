Trujillo: nuevo paro de taxis y colectivos por precio de combustible

Este 22 de marzo se dará una nueva manifestación por parte de los taxistas y se les sumarán los choferes de colectivos, quienes protestarán por el alza del precio del combustible en Trujillo.

Así lo dio a conocer el secretario del Frente de Defensa del Taxista Oficial, Mario Moreno, quien mostró su descontento por los acuerdos iniciales dados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los cuales no los beneficiarían en demasía.

Moreno dijo que se tiene previsto que no menos de 1.000 unidades circulen por el centro histórico y avenidas para realizar caravanas y plantones en diversos puntos. Se espera culminar la manifestación en la noche, en las instalaciones de la prefectura, donde se daría una vigilia.

En ese sentido, se restringirá el servicio de este transporte. Moreno indicó que se acordó no atentar contra los vehículos que no deseen participar de este nuevo paro, por lo que no se pincharán llantas. La movilización iniciará a las 9.00 a. m.

Asimismo, se tiene previsto entregar un pliego de reclamos a las autoridades locales, como el alcalde provincial; al gobernador regional, Defensoría del Pueblo y Prefectura, con el fin de hacer llegar los pedidos al Ejecutivo para su pronta ejecución.

Petitorio enviado a Sagasti

Mediante un documento de la Cámara Nacional de Transporte Terrestre del Perú, enviado al presidente de la República, Francisco Sagasti, así como al titular del MTC, Eduardo Gonzales Chávez, se exige la reducción del precio de los combustibles diésel, gasolina en tres soles por galón, y gas y GLP a su precio del mes de febrero del 2020; es decir, de S/ 25 por balón de 10 litros.

Además, se pide la anulación del impuesto selectivo del consumo (ISC) al diésel y reducción de los precios del peaje, entre otros reclamos.

Mesa de diálogo

Los transportistas de la localidad respaldaron el pedido de una mesa de diálogo de la diligencia nacional con el presidente para así dar celeridad y debatir sobre los puntos indicados en sus reclamos. Ello con el fin de evitar que se realicen nuevas medidas de lucha, como bloqueos de vías.