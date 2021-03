Pueblo Libre: hampones entran a robar a una vivienda mientras familia dormía

Dos delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron varios equipos electrónicos valorizados en S/ 9.000 . El hecho ocurrió la madrugada del lunes 22 de marzo en la cuadra 1 del pasaje Martín Oviedo, en el distrito de Pueblo Libre.

Las cámaras de seguridad captaron todo el atraco. Tal como se ve en las imágenes, los malhechores forcejean la reja principal de la vivienda, luego ingresan al inmueble y se dirigen hacia el segundo piso.

“Ellos han venido por la avenida Mariano Cornejo, porque se ve en las cámaras de seguridad. Se han venido de frente a la casa, eso es lo que más me extraña. Parece que han venido antes, han estado avisados por alguien. Abrieron la puerta y subieron al segundo piso”, narra el vecino afectado en diálogo con La República.

Según narra el agraviado, los hampones caminaron sigilosamente para evitar ser escuchados, incluso se sacaron los zapatos para entrar por la ventana de la vivienda.

“Yo me percaté (del robo) porque me levanté temprano; habitualmente soy yo quien lo hace. Me percaté de que las ventanas y cortinas están abiertas de par en par”, mencionó.

En total, los ladrones se llevaron una computadora, varias laptops, celulares, una tablet, entre otros elementos. Incluso se llevaron ropa y lentes ópticos. El robo asciende a S/ 9.000.

La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Pueblo Libre y ya habría pasado a la Depincri de Breña para continuar con las investigaciones. El denunciante espera que se logre capturar a los hampones, así como recuperar parte de lo robado.

De acuerdo al agraviado, este no es el único robo que se ha reportado en la jurisdicción. En ese sentido, hace un llamado a las autoridades municipales y solicita mayor patrullaje en la zona.

“No es justo para nadie. En diciembre, saliendo de mi vivienda, me asaltaron. Pedimos que haya más vigilancia en la zona, así como pudimos ser nosotros pudo ser cualquiera. Estamos en una inseguridad total”, sentenció.