Los Olivos: roban camioneta que llevaba equipos valorizados en 60.000 dólares

Un grupo de hampones robó una camioneta que llevaba equipos de geofísica valorizados en más de 60.000 dólares . Los agraviados, dos ingenieros que retornaban de Cerro de Pasco, fueron interceptados en el semáforo de la cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos.

El hecho ocurrió a las 5 a. m. del último sábado 20 de marzo, cuando el conductor de la camioneta Julio Cesar Saravia Mayta (28) fue atacado por tres sujetos que lo encañonaron para que se baje del vehículo. Deycy Tellez Monzon, gerente de la empresa para la que trabajaba el agraviado, venía en su auto atrás de la camioneta y al percatarse del hecho, los delincuentes dispararon al aire para amedrentarla.

“Vimos un auto color negro que estaba por el semáforo, parecía todo normal, pero salen tres tipos armados, encapuchados con pistola, apuntaron a Julio y yo estaba en mi auto en la parte posterior, como escolta. Lamentablemente, lo golpearon y lanzaron al cerco y arrancaron. Yo toqué la bocina y dije ‘suéltenlo’ y uno vino como para apuntarme. Yo esquivé y escapé para seguirlos”, señaló Tellez a La República.

Ella intentó seguir a los ladrones, pero pidió apoyo policial a la Comisaría de Sol de Oro. No obstante, cuenta que no le brindaron apoyo en el momento. “Cuando he ido a la comisaría no hemos tenido el gran apoyo que hubiese sido en el momento, la idea era seguirlos pero no ha sido así. Tuve que esperar hasta las 8 de la mañana que recién salí con mi denuncia. En la Dirove Norte me dijeron que no me podían atender en ese momento sino a partir del lunes”, contó indignada.

Ella solicita apoyo tanto a la Policía como a la Municipalidad de Los Olivos para que le brinden las cámaras de seguridad de la zona y así poder identificar el vehículo en que se movilizaban los malhechores.