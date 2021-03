Aprovechándose de la desesperación de cientos de familias, un falso médico cobraba hasta S/ 3.000 para atender a pacientes COVID-19 , en Villa El Salvador (VES).

El sujeto, quien era acompañado por su cómplice, decía ser profesional de la salud y recetaba medicinas que eran contraproducentes para las personas infectadas con el nuevo coronavirus.

Los estafadores fueron identificados como Jesús Gonzales Medina y Jimy Torres Falcón. Ambos suplantaron una colegiatura médica para así ganar dinero a costa de la salud ajena y el sufrimiento de familias enteras.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a ambos delincuentes. En su poder tenían S/ 630 que uno de los vecinos le había pagado para que atienda a su familiar infectado de la SARS-CoV-2.

Según relata Juan Chuqui, quien perdió a su papá enfermo de la COVID-19, el falso galeno los obligaba a comprar instrumentos médicos y medicina que el mismo vendía. No obstante, cuando los pacientes no presentaban mejoría les decían que vayan a un hospital.

“Descanso absoluta, con eso nos quería salvar a todos. Pido justicia, que se pudra en la cárcel. No es justo no tienen derecho a jugar con la vida de las personas (...) Había casos donde no encontrábamos la medicina, él nos decía. Nos obligaba a comprar elementos que el mismo vendía”, narra el agraviado en diálogo con ATV Noticias.

La comisaría de Villa El Salvador ya tiene en sus manos las agendas de estos inescrupulosos. Allí estaría detallada cada operación y cliente estafado.

