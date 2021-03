Coronavirus en Perú: el 94% de pacientes con COVID-19 se recuperó

A 1 388 554 se elevó el número de personas que vencieron la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Esta cifra representa el 94,2% del total de casos reportados oficialmente por el Ministerio de Salud (Minsa), pues a la fecha se contabilizan 1 4727 790 infecciones.

Por otra parte, lamentablemente, la cifra de muertes por COVID-19 se elevó a 50.339 luego de que se confirmarán 141 decesos más, según comunicado oficial del Minsa publicado la noche de este lunes 22 de marzo.

Hasta la fecha se procesaron cerca de nueve millones de pruebas. De acuerdo con la autoridad sanitaria, en las últimas semanas se han priorizado las pruebas moleculares y de antígenos.

Estas cifras se dan en un contexto en el que Perú ya casi termina de inmunizar con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus al personal médico asistencial.

Asimismo, pese a que el país aún no supera el embate de la segunda ola por COVID-19, el Colegio Médico del Perú ya advierte sobre la posibilidad de una tercera.

Miguel Palacios, decano del CMP, señaló que uno de los riesgos epidemiológicos para que se produzca una tercera ola es la alta transmisibilidad con la que el virus se propaga. Recordó que aún estamos en una segunda ola y el descenso de la cifras todavía es muy ligero.

Asimismo, aseguró que otro factor es la aparición de nuevas mutaciones del virus. “La lucha contra la pandemia es ciega, no sabemos a qué variantes nos estamos enfrentando. No podemos identificar qué variantes son las que nos están haciendo daño porque no tenemos una vigilancia genómica”, manifestó.