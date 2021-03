El congresista por Arequipa, José Núñez, sostuvo que no hay ningún tipo conflicto en seguir ejerciendo su cargo y ser a la vez candidato al Parlamento Andino por el Partido Morado. “No estoy haciendo campaña, no visitó asentamientos humanos. Mi campaña la manejo de manera digital, pero eso no hace que incumpla mis obligaciones de legislación y de representación”, declaró el parlamentario luego de participar de una reunión sobre la contaminación del río Tambo en la provincia de Islay.

Para Núñez no tendría sentido pedir una licencia y tampoco hay un aprovechamiento en las actividades que participa. Indicó que su postulación obedece a un pedido de su agrupación política. Indicó que tiene las ideas claras para ejercer una buena labor en el organismo que integran 5 países, como por ejemplo darle “valor al empresariado”.