Vacunación en SJL: adultos mayores que no estén en padrón pueden ir con DNI

Percy Minaya, viceministro de Salud Pública, anunció que los adultos mayores de 80 años que viven en San Juan de Lurigancho podrán ser inmunizados contra la COVID-19 aún si no figuran en el padrón del Minsa. Para esto, deberán acudir con su documento de identidad al parque zonal Huiracocha.

El funcionario resaltó que se verificará en el DNI que residan en el distrito. Deberán formar una cola a la espera de que el personal asignado corrobore la información, agregó en una entrevista con RPP.

“Una persona mayor de 80 años, que es la franja que estamos vacunando en este momento, si en su Documento Nacional de Identidad dice San Juan de Lurigancho, también puede venir (a vacunarse)”, aseveró Minaya.

“Por alguna razón, puede que no esté en el padrón, pero, si es verificable el dato (que vive en SJL) a través de su DNI, no hay ningún problema. Lo que tiene que hacer es venir ordenadamente. Al momento que se les recibe, alguien tiene que constatar eso. Y si tiene el dato y no está en el padrón, va a pasar y lo vamos a vacunar”, agregó.

En el citado vacunatorio, el Minsa inocula contra el nuevo coronavirus a las personas que no cuentan con un seguro médico privado o de EsSalud. Los que sí están en la lista (puedes consultarlo al hacer clic aquí), deben respetar su horario y local dispuesto.

El objetivo del Gobierno es inmunizar a 8.630 vecinos del distrito hasta el jueves 25 de marzo, según el director de Promoción de la Salud del Minsa, Alexandro Saco.