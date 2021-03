UNFV: ingresaron hace más de un año pero hasta ahora no reciben clases

La pandemia ha generado diversas dificultades en el sistema educativo. Si bien las clases ya iniciaron en los colegios, hay universitarios que anhelan tener la misma suerte. Ese es el caso de los jóvenes que ingresaron a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) en el 2019 y hasta el día de hoy no han recibido ninguna clase.

Este lunes, un total de 460 ingresantes realizaron su tercer plantón, en los exteriores de la sede ubicada en avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima.

“Necesitamos las resoluciones que nos diga cuándo podremos estudiar. Son 26 carreras que no podrían empezar su año académico, es por eso que exigimos que todos los ingresantes de Ceprevi inicien sus clases”, aseveró Lía Tupac Yupanqui.

Exigen una solución, debido a los casi dos años transcurridos. Siguen esperando que les permitan iniciar clases o, de lo contrario, planean seguir con las manifestaciones.

“Tiene que haber una solución. Ya ha pasado demasiado tiempo. Mi hija ingresó para la carrera de Derecho en el 2019 y ya son dos años perdidos prácticamente. Hasta los colegios han estado estudiando. No puede ser posible que ponga a la pandemia como una excusa. Esta situación me indigna, me molesta como mamá”, declaró indignada Janet Quispe, una de las madres que asistió al plantón.

Rector se pronuncia

El rector de la Universidad Villarreal, Luis Alfaro, declaró sobre la situación de los ingresantes tras casi dos años de su examen de admisión. “Los 460 iniciarán este año” , afirmó en un medio local.

Además, atribuyó el retraso a la pandemia y a que no han podido, hasta la fecha, establecer sus protocolos con el Ministerio de Salud.