SMP: sujeto que agredió a su pareja fue puesto en libertad

Con información de María Pía Ponce.

Jimmy John Benavente se encuentra con paradero desconocido luego de haber agredido físicamente a su pareja en San Martín de Porres. El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de marzo.

La agraviada tuvo que ser trasladada hacia el hospital Cayetano Heredia, producto de la gravedad de sus heridas. Según cuenta, en el nosocomio se enteró de que su atacante fue puesto en libertad.

“ Las autoridades no me han apoyado en mi caso , no sabemos si ese hombre esta suelto o lo han detenido, porque ya he ido a la Depincri de Caquetá y no me dan información”, comentó indignada en diálogo con La República.

Añadió que teme por su vida y la de su hija, de 7 años, por lo que hace un llamado al Ministerio de la Mujer y a la Policía Nacional. Solicita la máxima pena para John Benavente por el delito de intento de feminicidio.

“Esto es, a todas luces, un intento de feminicidio castigado con una pena mínima de 20 años hasta cadena perpetua (…) Pido a las autoridades que le den apoyo para que retire sus cosas (de la casa del agresor)”, indicó el abogado de la víctima, Mario Arribas.

El representante legal también pide apoyo económico para cubrir con los medicamentos y la recuperación de la agraviada. El número de cuenta BCP es: 19100973815050.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).