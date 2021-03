El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, señaló que durante la cuarentena impuesta para Semana Santa, solo se permitirá que las personas se movilicen por las calles en transporte público el domingo 4 de abril.

“Hay que dejar en claro que todo estará cerrado. Lo único que se ha permitido es justamente el retorno y regreso de quienes el miércoles salen para estar fuera el fin de semana. Es para que no haya una aglomeración y embalse de pasajeros el lunes”, detalló para Andina.

Asimismo, indicó que la finalidad de levantar la inmovilización social el día domingo es para evitar que el día lunes las personas se aglomeren en los paraderos o buses.

“El domingo de Semana Santa solo estará permitido el transporte público: taxis autorizados, (movilidad) terrestre, aérea e interprovincial. Por ejemplo, dentro de Lima, si quieren salir a algunas playas en el norte o en el sur, van a tener que volver el domingo porque el lunes está restringido el uso vehicular”, dijo Cuenca.

¿Qué actividades estarán prohibidas durante Semana Santa?

El Gobierno del Perú decretó inmovilización social obligatoria en todo el país para los días 1, 2, 3 y 4 de abril, es decir, Jueves y Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.

Por lo tanto, en tales días no estará permitido salir de casa, salvo para atender servicios esenciales o hacer compras; en ese último caso, solo podrá movilizarse una persona por familia, a pie o en bicicleta.

En ese sentido, además la prohibición de aglomeraciones, esta Semana Santa no contará con las procesiones ni con los recorridos de iglesias típicos de la época. Debido a la inmovilización, no habrá misas presenciales y la ciudadanía no podrá acudir a las playas.

Respecto a los viajes por Semana Santa, estos tampoco podrán realizarse en los días feriados, pues se suspenderá el transporte interprovincial terrestre y aéreo los días 1, 2 y 3 de abril.